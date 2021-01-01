Персональное решение – крупнейшая сеть по предоставлению рабочего персонала в СНГ. Мы ежедневно организуем работу тысяч людей. У нас уже более 253 филиалов в 8 странах мира, поэтому мы работаем с сетевыми компаниями и госорганизациями на федеральном уровне. Мы успешно проходим уже третий экономический кризис и становимся только сильнее.

Ищете франшизу, которая сохранит устойчивость даже в трудные времена?

Тогда откройте свой бизнес на предоставлении рабочего персонала и зарабатывайте от 2 789 000 рублей в год даже в кризис!

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАНШИЗЫ

Спрос есть всегда

Объем рынка аутсорсинга рабочей силы в России >600 млрд рублей/год. И в кризис он только растет, потому что компании снижают издержки, сокращают штат, нанимают персонал на аутсорсе. Работа будет даже в карантин.

Уйти в минус невозможно

В отличие от большинства бизнесов, тут нет расходов на закупку товара, оборудования, найм людей, оплату склада и т.п. Вложений и расходов – минимум, первая прибыль через 3 недели. Если не сидеть сложа руки, то инвестиции во франшизу окупаются за 4-6 месяцев.

Бизнес без ограничений

Ниша свободна от изменений курса валют, цен на нефть, госрегуляций и санкций. Не привязана к конкретному месту, не зависит от трафика, проходимости, зоны доставки. При необходимости управление может быть полностью дистанционным.

Большой средний чек

Работаем с B2B-компаниями на всей цепочки товарооборота первой необходимости - агропредприятия, производства, склады, ритейл, фармацевтические компании, доставка. Выполняем государственные тендеры.

Полезный продукт

Делаем нужное дело. Бизнесу – закрываем потребность в персонале и экономим до 30% затрат на фонд оплаты труда. Людям – находим работу рядом с домом и в удобное время. Нам платят за результат и благодарят за качество работы.

Интересно? Читайте дальше и узнайте все подробности за 5 минут!

ФАКТЫ О КОМПАНИИ ПЕРСОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Вот почему нам доверяют:

«Персональное решение» - самая крупная франчайзинговая сеть в СНГ по предоставлению рабочего персонала, с головным офисом в Санкт-Петербурге 13 лет занимаемся бизнесом по аутсорсингу персонала, успешно проходим третий кризис и вновь показываем рост прибыли всей сети, пока большинство организаций терпит убытки. Франшизе - 8 лет, в 2012 году стали основателями рынка «франшиз по грузчикам», уже 253 партнера в 8 странах выбрали нас. Головная компания зарабатывает вместе со своими партнерами, а не на них. Получает % с выручки сети, поэтому прямо заинтересована в том, чтобы дела франчайзи шли хорошо. Основатель компании Денис Решанов – Молодой предприниматель года в России по версии Ernst&Young, Победитель в номинации «Инновация» среди компаний с выручкой более 15 млн р, 3-кратный топ-33 молодых миллионеров Санкт-Петербурга. Мы прошли проверки самых придирчивых аудиторов мира, и Deloitte признали нас Лучшей инновационной компанией. О нас пишут в Forbes и в деловой прессе. На нашем счету уже более 100 бизнес-наград и публикаций. Портал Beboss.ru включил нас в ТОП-50 франшиз.

Наша франшиза не для каждого. Мы ищем сильных партнеров в нашу международную сеть для совместной работы в долгую.

Чтобы стать нашим партнером, нужно:

Проверить, что в вашем городе бизнес пройдет (мы предоставим технологию исследования рынка)

Показать на интервью с топ-менеджерами компании, что вы сможете стать частью сети

Пройти «курс молодого бойца», который подготовит к работе

Нужны подробности? Хотите узнать, как стать партнером сети с выручкой более 1 млрд рублей в год?

Отправьте заявку нашему представителю, и мы пришлем всю необходимую информацию и ответим на вопросы.





О франшизе

Чем Вы будете заниматься?

Предоставлять персонал для всей цепочки товарооборота:

1. Подсобных рабочих от грузчиков до трактористов на сельхозпредприятия – птицефабрики, животноводческие и молочные агропредприятия

2. Фасовщиков, упаковщиков, работников конвейера на производства.

3. Грузчиков, комплектовщиков, водителей погрузчиков на склады и распределительные центры.

4. Кассиров, грузчиков, работников торгового зала, сборщиков заказов в магазинах.

5. Курьеров в доставку заказов на дом.

А также персонал на погрузку/разгрузку для логистических компаний, которые обеспечивают движение товара с мест производства до покупателей.

Хотите узнать пойдет ли бизнес на услугах рабочего персонала в вашем городе? Отправьте заявку представителю, и мы пришлем ИНСТРУКЦИЮ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА в вашем городе и ответим на все вопросы.

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КАК ВЫ БУДЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ от 200 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ?

Схема заработка «на пальцах»:

Вы будете зарабатывать на человеко-часах

Клиент платит 250 рублей/час (средняя стоимость человеко-часа)

120 рублей – средняя з/п работника

80 рублей – налоги и накладные расходы

50 рублей твоя прибыль с часа труда работника

Сколько нужно человеко-часов, чтобы заработать 200 000 рублей за месяц?

200 000 (рублей в месяц) / 50 (рублей в час) = 4000 человеко-часов

При стандартной пятидневной неделе выходит 22 рабочих дня в месяц

4 000 (часов в месяц) /22 (количество рабочих дней) = 181 часов в день

Средняя длина рабочей смены – 8 часов

181/8 (средняя длительность смены) = 22 работника!

Итого: 22 трудоустроенных рабочих = 200 000 рублей ПРИБЫЛИ в месяц!

Хотите получить ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН по заработку 2 789 000 рублей в год с расчетом окупаемости?

Отправьте заявку нашему представителю, и мы пришлем всю необходимую информацию и ответим на вопросы.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ, СТАВ ПАРТНЕРОМ КОМПАНИИ «ПЕРСОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»?

Сейчас мы запускаем антикризисную, ускоренную программу обучения партнеров. Выход на первую прибыль уже через 3 недели!

1. ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАЖДОГО ПАРТНЕРА

Концентрированный опыт всей сети с 2007 года, включая прохождение кризисов. То, что работает прямо сейчас у нас и 253 партнеров. По факту это карта пути к цели - собственному прибыльному бизнесу. На ней уже отмечены ориентиры, подсказки, инструкции по преодолению «подводных камней» свободного предпринимательства. Это сэкономит вам 3-4 млн ? и пару лет жизни. Даст 99% страховку от ошибок и шишек. Позволит сфокусироваться на главном.

2. ТЕХНОЛОГИИ, ЧТОБЫ ОБОГНАТЬ ЛЮБОГО КОНКУРЕНТА

Предоставляем партнерам специальную программу, которая берет на себя 80% рутинных действий – систему управления трудовыми ресурсами — HRM 4.0. Грубо говоря, это «Яндекс.Такси для рабочей силы».

- Подбирает персонал, уточняет, что они готовы выйти, подбирает замену быстрее всех - за 2 часа. Не надо обзванивать сотни людей. Робот-звонарь + смс-информирование все сделают за вас.

- Ведет рейтинг рабочих: кто как работает, на каких объектах, насколько надежен, сколько заработал.

- Увеличивает лояльность сотрудников, потому что позволяет трудиться по своему профилю и близко к дому.

В разработку вложено >5 млн руб, но для партнеров она бесплатна. Самое главное для нас – чтобы они зарабатывали, потому что мы получаем % с их прибыли.

3. ОЧЕРЕДЬ ИЗ КЛИЕНТОВ ЗА СЧЕТ ЕДИНОГО ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА

Предоставим все необходимое для презентации бизнеса (сайты, маркетинг киты, презентации, рекламные материалы). Это сэкономит несколько месяцев работы и более 300 000 рублей.

А также дадим инструкцию, как найти бесплатные каналы продвижения, подбирать тендеры, размещать объявления и контролировать контекстную рекламу (рекламные кампании подготовят наши штатные специалисты, сертифицированные «Яндексом» и Google). Также возможность получения клиентов в рамках федеральной сети.

4. СИСТЕМА ПРОДАЖ

Обучающие материалы по продажам созданы ТОП-менеджером, лично продавшим услуг рабочих более чем на 25 млн рублей. Благодаря ним тот, кто к вам пришел, станет тем, кто у вас купил.

Вы научитесь осуществлять холодные звонки и назначать встречи клиентам, превращать 10 звонков в 8 сделок и получать с каждой сделки на 30% больше денег.

5. БРЕНД КОМПАНИИ «ПЕРСОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»

13 лет мы регулярно выполняем заказы крупных сетевых компаний и нарабатываем клиентскую базу. Только в 2019 году это дало нам выручку 1 300 000 000 руб. За годы работы мы заслужили хорошую репутацию, нас знают. Благодаря этому наши партнеры приходят на рынок не зелеными новичками, а как представители компании с федеральным пиаром, рекомендациями известных фирм, позитивным имиджем. Вы в «Высшей лиге», а Ваши конкуренты во второй.

6. ПОДДЕРЖКА ПО КАЖДОМУ ШАГУ

Многие партнеры «Персонального решения» получили первый предпринимательский опыт именно у нас. И поддержку мы создавали специально «под новичков», которым старт дается тяжело. Поэтому с самого начала работы по франшизе персональный наставник начинает вести вас «за руку» по дорожной карте.

Средний время ответа на вопросы партнеров - 14 мин. 32 секунды

7. СООБЩЕСТВО ПАРТНЕРОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ

Участники сети «Персональное решение» встречаются и общаются в закрытом чате, делятся готовыми решениями сложных ситуаций и передают заказы. Это команда единомышленников, которые помогут решить текущие проблемы и достичь целей. У каждого из них — свои сильные стороны, опыт и экспертиза. Они амбициозны, тоже хотят вырваться на новый уровень и делают все для этого.

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